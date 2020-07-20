Екатерина Зиновьева возглавила министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области возглавила Екатерина Зиновьева, ранее она занимала должность первого заместителя министра экономики и финансов региона. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"К исполнению обязанностей министра инвестиций, промышленности и науки Московской области приступила Екатерина Анатольевна Зиновьева", - говорится в сообщении.

С 2019 года Зиновьева занимала должность первого заместителя министра экономики и финансов Подмосковья.

Кроме того, отмечается, что министром по социальным коммуникациям стала Екатерина Швелидзе. Ранее этот пост занимал Вячеслав Духин, который накануне вступил в должность заместителя председателя правительства региона.

До назначения на должность министра по социальным коммуникациям Швелидзе занимала должность директора департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ППК "Российский экологический оператор".