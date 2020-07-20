В Кремле сообщили, что указ о назначении врио главы Хабаровского края не подписан

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина о назначении врио губернатора Хабаровского края к настоящему времени не подписан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы никогда не анонсируем подписание президентом никаких указов, мы информируем об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано", - сказал он, комментируя заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что врио главы региона якобы может быть назначен из числа представителей этой партии. Нынешний губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, также является членом партии ЛДПР.