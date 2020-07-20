{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Сергея Фургала
Обновлено 

В Кремле сообщили, что указ о назначении врио главы Хабаровского края не подписан

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что врио главы региона якобы может быть назначен из числа представителей этой партии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина о назначении врио губернатора Хабаровского края к настоящему времени не подписан. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы никогда не анонсируем подписание президентом никаких указов, мы информируем об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано", - сказал он, комментируя заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что врио главы региона якобы может быть назначен из числа представителей этой партии. Нынешний губернатор Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, также является членом партии ЛДПР.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичДело в отношении Сергея Фургала
Кризис на Украине
Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности
Это необходимо для разрешения конфликта внутри Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента России
Читать полностью