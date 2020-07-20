Песков: РФ надеется на скорое урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия надеется, что ситуация на границе Армении и Азербайджана будет урегулирована как можно скорее, и эмоциональный фон вокруг этого конфликта вернется в нормальное русло. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о влиянии этого конфликта на сферу торговли в Москве.

Представитель Кремля подчеркнул, что и армяне, и азербайджанцы, имеющие гражданство РФ, являются уважаемыми членами российского общества, но "очевидно, что эскалация на армяно-азербайджанской границе не может оставлять этих [российских] граждан безучастными".

"Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и таким образом эмоциональный фон тоже вернется в нормальное русло", - подчеркнул Песков.