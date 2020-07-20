Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.

"Что касается гражданской войны, то действительно то, что происходит на Украине - это внутриукраинский конфликт, там шла гражданская война, сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная", - констатировал в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - подчеркнул представитель Кремля. По его мнению, для этого "совершенно необязательно звонить [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], главное - прекратить войну".