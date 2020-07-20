{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Песков считает, что Киеву следует выполнить минские договоренности

Это необходимо для разрешения конфликта внутри Украины, подчеркнул пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москва надеется, что Киев выполнит обязательства по минским договоренностям, чтобы разрешить конфликт внутри страны.

"Что касается гражданской войны, то действительно то, что происходит на Украине - это внутриукраинский конфликт, там шла гражданская война, сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная", - констатировал в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент [Украины Владимир] Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - подчеркнул представитель Кремля. По его мнению, для этого "совершенно необязательно звонить [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], главное - прекратить войну".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
Обострение армяно-азербайджанского конфликта
Песков: РФ надеется на скорое урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе
Москва призвала к незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня, напомнил пресс-секретарь президента России
Читать полностью