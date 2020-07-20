В МИД назвали бездоказательными вбросы о попытках хакеров из РФ похитить данные о вакцине

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Вбросы о якобы имевших место попытках российских хакеров похитить данные о вакцине от коронавируса бездоказательны и политически мотивированы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью журналу "Международная жизнь" , текст которого был опубликован в понедельник.

"Бездоказательность и политическая мотивированность подобных информационных вбросов очевидна. Печально то, что участие в провокационных акциях принимают не только наши американские партнеры. В то время как США и Великобритания выступали с сольными партиями, некоторые государства взяли на себя неблагодарную роль статистов в чужой игре: голоса Грузии, Чехии, Нидерландов влились в настоящий певчий хор. Кому еще напишут партитуру для этой фальшивой песни?" - сказал Крутских.

Спецпредставитель президента отметил, что "кампании по дезинформации, особенно в области здравоохранения, проводятся для манипулирования общественным мнением". "Считаем уместным напомнить о том, что в соответствии с положениями принятого консенсусом доклада Группы правительственных экспертов (ГПЭ) от 2015 года и закрепившей его рекомендации резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 70/237 любые обвинения в организации и совершении преступных деяний, выдвигаемые против государств, должны быть обоснованными. Россия выступает за то, чтобы исключить возможность произвольного определения источника киберугроз без соответствующих технических доказательств государствами по собственному усмотрению", - подчеркнул он.

Крутских отметил, что пандемия коронавируса особенно ярко продемонстрировала риски и последствия злонамеренной деятельности, направленной на использование уязвимостей в период, когда общество испытывает огромные трудности.

Россия, продолжил спецпредставитель, разделяет мнение ряда стран о необходимости защиты ИКТ-инфраструктуры в сфере здравоохранения. "Предлагаем закрепить за государствами обязательство воздерживаться от нападений не только на медицинские объекты, но и в целом на критическую информационную инфраструктуру учреждений, предоставляющих жизненно важные государственные услуги, в частности в сфере образования, энергетики, транспорта, а также в банковской и финансовой сферах", - пояснил дипломат. Он отметил, что РФ будет работать в этом направлении на переговорных площадках ООН по МИБ (международной информационной безопасности) - РГОС (рабочая группа открытого состава) и ГПЭ.