МИД РФ оценивает обвинения в кибератаках на Бундестаг как попытки дискредитации России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Москва отвергает необоснованные обвинения в причастности к кибератакам на Бундестаг в 2015 году и оценивает их как попытки дискредитации России. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в интервью журналу "Международная жизнь", текст которого был опубликован в понедельник.

"Нам нужны факты, а не "высокая доля вероятности", о которой так активно заявляют в немецких СМИ. В их отсутствие решительно отвергаем необоснованные и глубоко политизированные обвинения в причастности российских госструктур к хакерской атаке на Бундестаг ФРГ в 2015 году. Усматриваем в них попытку дискредитировать нашу страну и закрепить за ней образ агрессора в восприятии широкой мировой общественности", - сказал он.

По словам дипломата, складывается впечатление, что, выдвинув псевдообвинения в адрес России, Германия выполнила "ритуал вынужденной западной солидарности в условиях колоссального давления Вашингтона или даже таким образом откупилась от своего старшего брата за беспардонные претензии по "Северному потоку - 2".

Он добавил, что власти ФРГ ссылаются на какие-то "надежные свидетельства", которые, по сообщениям немецких СМИ, были получены ими от "известных поставщиков достоверных фактов", то есть из США. "Неужели Германия, не проверив подлинность информации, тут же опубликовала ее? Если же в Берлине действительно располагают поступившими из Вашингтона документальными подтверждениями чьей-либо вины, то российская сторона готова их рассмотреть. Впрочем, как показывает практика, таковые едва ли будут нам представлены", - указал он.

Крутских отметил, что вывод о принадлежности источника вредоносной активности должен быть подтвержден техническими данными. "В адрес компетентных российских ведомств не поступало официальных материалов и запросов от властей ФРГ о хакерских атаках на серверы Бундестага. До сих пор неоднократные предложения российской стороны обсудить немецкие претензии предметно и на основе фактов оставлялись Берлином без внятной реакции", - указал он.

Спецпредставитель президента напомнил, что Россия предлагала германской стороне провести консультации, однако Берлин в одностороннем порядке их сорвал и "продолжает последовательно, целенаправленно, под различными предлогами уклоняться от возобновления этого полезного формата взаимодействия, в рамках которого можно было бы снять все вопросы, передать информацию, провести переговоры". "Считаем крайне актуальным возобновить полномасштабный диалог в таком формате с привлечением необходимого круга экспертов по международной информационной безопасности. Это позволит нейтрализовать ненужный раздражитель в наших двусторонних отношениях и перевести взаимодействие по проблематике информбезопасности в практическую плоскость", - заключил Крутских.

О кибератаке на Бундестаг

Ранее агентство DPA со ссылкой на ответ правительства ФРГ на парламентский запрос Левой партии сообщило, что Германия в июне предложила странам ЕС ввести санкции против причастных к хакерской атаке на Бундестаг. Юридический механизм санкций за преступления в киберпространстве был согласован в ЕС в 2019 году, но до сих пор ни разу не применялся. Он предусматривает введение ограничительных мер в отношении хакеров, в частности запрет на въезд в сообщество и заморозку активов. О том, что Германия запускает процедуру активации этого механизма, стало известно еще в мае.

В начале мая 2020 года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в участии в кибератаке на Бундестаг. Немецкие правоохранители считают, что он является членом хакерской группы Fancy Bear. Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к этим хакерским нападениям. Ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.

Кибератака на сети Бундестага началась 30 апреля 2015 года. Многие депутаты тогда получили одинаковые электронные письма якобы от ООН. В них находилась вредоносная ссылка. Чтобы помешать распространению вируса, немецким органам пришлось даже временно отключить всю IТ-систему Бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев.