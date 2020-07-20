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Отставки и назначения
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Путин отправил Фургала в отставку с поста главы Хабаровского края. Врио назначен Дегтярев

Сергей Фургал отправлен в отставку с связи с утратой доверия
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края с формулировкой "в связи с утратой доверия". Как сообщает  пресс-служба Кремля, тем же указом глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы края Михаила Дегтярева - депутата Госдумы, фракция ЛДПР.

"Отрешить Фургала Сергея Ивановича от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия президента Российской Федерации, - говорится в документе, текст которого передает Кремль. - Назначить Дегтярева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности Губернатора Хабаровского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Хабаровского края". 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияФургал, Сергей ИвановичДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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