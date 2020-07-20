Досрочные выборы главы Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Досрочные выборы губернатора Хабаровского края в связи с отставкой с этого поста Сергея Фургала должны пройти в единый день голосования в сентябре 2021 года одновременно с основными выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщил ТАСС в понедельник член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"В соответствии со статьей 10 федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ" выборы губернатора Хабаровского края должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года", - сказал Шевченко.

Согласно законодательству, решение о назначении выборов главы субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В связи с этим выборы нового губернатора Хабаровского края не могут пройти в предстоящий единый день голосования 13 сентября 2020 года.

ЛДПР может предложить Центризбиркому России кандидатуру на замещение вакантного мандата депутата Госдумы Михаила Дегтярева в течение 14 дней после принятия нижней палатой парламента решения о прекращении его полномочий в связи с назначением временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.

"У ЛДПР есть 14 дней со дня принятия Госдумой решения о прекращении депутатских полномочий, чтобы представить ЦИК кандидатуру для передачи вакантного мандата другому кандидату из партийного списка. Если партия этим правом не воспользуется, то Центризбирком самостоятельно будет принимать решение о передаче вакантного мандата, исходя из закона", - сказал Шевченко.

Он добавил, что "у ЛДПР есть право передать мандат кандидату из любой региональной группы федерального списка кандидатов с учетом того, что Дегтярев был включен в состав общефедеральной части списка".