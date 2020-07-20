ЛДПР предложит депутата Пайкина на пост главы комитета по физкультуре и спорту

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Фракция ЛДПР будет рекомендовать назначить Бориса Пайкина на пост главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, который ранее возглавлял Михаил Дегтярев, ставший врио губернатора Хабаровского края. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Фракция будет рекомендовать Пайкина. Вопрос завтра будет рассматриваться на пленарном заседании [Госдумы]", - сказал он.

На данный момент Пайкин занимает должность первого зампредседателя думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал, по версии следствия, причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Защита обжаловала постановление суда об аресте, однако апелляционная инстанция признала решение законным.