Президент Татарстана предложил двух министров и замглавы аппарата в "сенаторскую тройку"

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов представил данные о трех кандидатах для наделения полномочиями члена Совфеда одного из них в случае своей победы на выборах главы республики, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Центризбиркома республики.

Как уточнили в пресс-службе, в список вошли министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин, глава Минобрнауки республики Рафис Бурганов, а также заместитель руководителя аппарата президента Татарстана - руководитель департамента президента Татарстана по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

"Минниханов представил сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. В случае избрания кандидата [Минниханова] одна из кандидатур будет назначена на должность сенатора", - говорится в сообщении.

Минниханов 20 июля представил в ЦИК Татарстана документы для регистрации кандидатом на пост президента республики. Госсовет республики назначил выборы президента Татарстана на единый день голосования - 13 сентября текущего года.