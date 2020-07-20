Эксперт: опыт и амбиции Дегтярева должны помочь Хабаровскому краю совершить рывок

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Молодость, амбиции и опыт назначенного врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева должны позволить ему в ближайшие месяцы показать положительную динамику в регионе, где за десятилетие накопилось "огромное количество проблем". Такое мнение в беседе с ТАСС высказал политолог, ведущий преподаватель Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Там [в Хабаровском крае] накопилось за 10-15 лет огромное количество проблем. Это проблемы ЖКХ, ветхого жилья, социального обеспечения, дороги. Там есть претензии с точки зрения проникновения китайского капитала, есть вопросы коррупции, есть вопросы, связанные с рыбной ловлей и лесозаготовкой. Это все те вопросы, которые должны решаться на местах в рамках федеральной политики, которая идет из Москвы. Это не решалось, соответственно, все это экстраполировалось. Сейчас появляется человек, которого президент Путин выбрал. Это Дегтярев, который, на мой взгляд, должен обладать качествами, которые позволят ему в течение 3-4 месяцев показать, что есть позитивная динамика", - сказал Баширов.

По его словам, Дегтярев уже давно входит в президентский резерв, у него есть опыт проведения избирательных кампаний. "И, конечно, молодость, амбиции господина Дегтярева должны позволить совершить тот рывок, который Хабаровский край должен сделать в ближайшие несколько месяцев", - сказал политолог.

Он добавил, что назначение Дегтярева укладывается в логику кадровой работы президента, "который в первую очередь обращает внимание, чтобы регионы возглавляли люди, обладающие современными навыками управления, а также те, кто понимают, что власть для народа, а не народ для власти".