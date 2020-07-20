Эксперт: Дегтярев в "школе губернаторов" показал себя независимым управленцем

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Михаил Дегтярев, назначенный врио губернатора Хабаровского края, за время обучения на третьем потоке программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС проявил себя как независимый управленец. Такое мнение высказал журналистам директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Дегтярев, занимающий пост председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

"В настоящее время Михаил Дегтярев завершает обучение на третьем потоке программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. За время обучения он проявился себя как энергичный и волевой человек, независимый и решительный управленец. Программа позволила ему не только приобрести новые знания, но и наладить горизонтальные связи с другими опытными руководителями, что точно пригодится Михаилу Дегтяреву на новой должности", - сказал Комиссаров.

По его словам, имеющийся политический опыт поможет Дегтяреву эффективно отстаивать интересы региона на федеральном уровне и решать насущные проблемы жителей.

Программа, называемая "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе ВШГУ и подготовлена на основе лучших программ корпоративного университета Сбербанка, московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики. За три потока 24 слушателя избраны главами регионов, еще шестеро работают временно исполняющими обязанности губернаторов.