Путин назначил Андрея Логинова замминистра юстиции

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил замруководителя аппарата правительства Андрея Логинова на должность статс-секретаря - замминистра юстиции. Действующего статс-секретаря Вадима Федорова он назначил еще одним заместителем главы Минюста, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Логинова Андрея Викторовича статс-секретарем - заместителем министра юстиции РФ", - говорится в документе. Другим подписанным в понедельник указом Вадим Федоров освобожден от должности статс-секретаря и назначен замминистра юстиции.

Логинов с 1994 года занимал различные должности в Администрации президента по взаимодействию с Госдумой, с 1997 по 2000 годы Логинов был начальником управления президента по вопросам внутренней политики, затем занимал пост полпреда в Госдуме. В 2012 году он был назначен замруководителя аппарата правительства.

Федоров с 9 августа 2017 года занимал должность замминистра юстиции, а с 2019 года - статс-секретаря.