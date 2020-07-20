Косачев: сенаторы будут рады возобновить контакты с новым составом парламента Сирии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Члены Совета Федерации готовы к возобновлению контактов с новым составом Народного совета (парламента) Сирии, выборы в который прошли накануне. Об этом ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Как бы то ни было, можем поздравить коллег из дружественного сирийского парламента с окончанием электорального цикла и пожелать им успехов в продолжении конституционного и политического процесса, который является важнейшим элементом возвращения общественной жизни страны в нормальное русло. Будем рады, когда позволят условия, возобновить наши контакты уже с новым составом Народного совета", - сказал Косачев.

Он отметил, что результаты выборов пока не оглашены, однако известно, что состав совета обновится наполовину. "Максимальные шансы на успех прогнозируют блоку "Национальное единство", в состав которого входят 166 членов "Баас", а также 17 кандидатов от союзников "Баас" - "Прогрессивного национального фронта". Кстати, "Баас" пошла в этот раз на существенную демократизацию процедуры внутри самой партии. В частности, центральное руководство отказалось от выдвижения кандидатов в пользу решений региональных отделений", - указал сенатор.

Косачев полагает, что прошедшие выборы в Сирии - это "отнюдь не рядовая новость", так как власти этой страны вынуждены были не только принимать меры по обеспечению санитарной безопасности в ходе голосования, как и все иные государства, проводившие выборы в этом году. "Но мы прекрасно понимаем, насколько сложно и при этом насколько важно организовать нормальный избирательный процесс в стране, столкнувшейся с мощной террористической агрессией, противостояние которой еще не завершено", - подчеркнул он.

По его мнению, очень важно, что впервые с начала военных столкновений в 2012 году в выборах участвовали избиратели из большинства провинций страны, "причем явка была активной на большинстве из 7331 избирательных участков". "Для жителей провинции Идлиб и пограничных с Турцией районов созданы более 70 участков для голосования в соседних провинциях и 96 участков - для жителей провинции Ракка, которая находится под контролем в основном курдских сил", - отметил Косачев.

Выборы в Народный совет (парламент) Сирии состоялись 19 июля на многопартийной основе в соответствии с конституцией, утвержденной на референдуме 26 февраля 2012 года. Борьбу за 250 парламентских мест вели 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин. Согласно прогнозам, состав законодательного органа страны обновится более чем на 50% по итогам голосования.