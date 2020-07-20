Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!", - написал Кадыров в Telegram.

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о введении новых санкций заявил, что "принимает бой" и выложил фото с огнестрельным оружием.

Кадыров также приложил к посту фото из оружейной комнаты, где он держит в руках два ручных пулемета.

Ранее Помпео заявил, что Соединенные Штаты вводят визовые санкции против главы Чечни, которого Вашингтон считает причастным к нарушениям прав человека.

Против Кадырова США уже ранее вводили санкции. Минфин США 20 декабря 2017 года добавил в "список Магнитского" главу Чечни, которого американская администрация обвинила в причастности к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека". Также в санкционные списки неоднократно включались другие представители руководства и силовых структур Чечни.