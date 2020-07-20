Мэр Анапы Юрий Поляков ушел в отставку по собственному желанию

КРАСНОДАР, 20 июля. /ТАСС/. Глава курортного города Анапа в Краснодарском крае Юрий Поляков, возглавлявший его с 2017 году покинул пост по собственному желанию, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее в понедельник сообщалось, что глава региона Вениамин Кондратьев посетил Анапу с рабочим визитом, в городе выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, туда направлена комиссия для урегулирования ситуации. Кондратьев назвал случившееся недоработкой местных властей, которые по его словам, не нашли баланса при соблюдении градостроительных норм.

"По итогам выезда Вениамина Кондратьева в муниципалитет действующий мэр города Юрий Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию. Вениамин Кондратьев поблагодарил Юрия Полякова за работу. Губернатор подчеркнул, что сегодня в Анапе активно создается правовое поле для недопущения незаконной застройки, эта работа должна быть максимально активно продолжена", - сообщили в пресс-службе администрации края.

Поляков занимал должность мэра Анапы с 2017 года.