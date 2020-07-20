В Думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Михаила Дегтярева

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики в понедельник внесла в нижнюю палату парламента проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева. Текст проекта постановления размещен в думской электронной базе.

"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Дегтярева Михаила Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого политической партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России, 20 июля 2020 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края", - отмечается в тексте документа.

Депутаты намерены рассмотреть проект постановления на пленарном заседании во вторник, 21 июля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал, по версии следствия, причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Защита обжаловала постановление суда об аресте, однако апелляционная инстанция признала решение законным.