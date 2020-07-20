Володин назвал Дегтярева ответственным политиком, прошедшим серьезную школу

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит вопрос о сложении полномочий депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, назначенного ранее в понедельник врио губернатора Хабаровского края. Об этом журналистам по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, отметив, что Дегтярев - очень ответственный политик.

"Этот вопрос будет рассмотрен завтра в начале пленарного заседания, а также мы рассмотрели и обсудили инициативу фракции ЛДПР, которая предложила вместо нашего коллеги Дегтярева Михаила Владимировича кандидатуру Бориса Пайкина на должность председателя комитета [по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи]", - сказал Володин.

По его словам, Госдума рассмотрит этот вопрос как можно быстрее, так как депутаты понимают степень ответственности, ложащейся на Дегтярева, таким образом, он сможет приступить к исполнению обязанностей "безотлагательно и участвовать в решении социально-экономических проблем региона".

"Мы Михаила Владимировича знаем с положительной стороны, он очень ответственный молодой политик. Но, несмотря на его возраст, уже прошел достаточно серьезную школу, возглавлял большой и ответственный комитет Государственной думы. Ну и, конечно, он сам приехал из региона, хорошо представляет ситуацию не только в столице, но и в регионах нашей страны, поэтому мы со своей стороны будем делать все, чтобы у него все получилось", - резюмировал Володин.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дегтярев.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал, по версии следствия, причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Защита обжаловала постановление суда об аресте, однако апелляционная инстанция признала решение законным.