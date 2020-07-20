Захарова: ливийцы должны сами распоряжаться доходами от продажи национальных ресурсов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Ливия должна самостоятельно и без внешнего вмешательства распоряжаться своими природными ресурсами и доходами от их продажи. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой вокруг приостановки добычи и экспорта нефти в Ливии.

"Ливийцы сами должны распоряжаться своими природными ресурсами без какого-либо вмешательства извне. Каждый из трех исторических районов страны - Триполитания, Киренаика и Феззан - вправе иметь равные возможности получения доходов от эксплуатации нефтяных ресурсов Ливии. Однако для этого необходимо создать соответствующие условия, прежде всего возобновить слаженную работу общенациональных институтов, отвечающих за управление углеводородным сектором и получаемыми от этого средствами", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что для этого в первую очередь необходимо восстановить деятельность Ливийской национальной нефтяной корпорации и Центрального банка страны, которые "должны обеспечить справедливое распределение доходов от экспорта нефти и газа между всеми ливийцами без какой-либо дискриминации".

Дипломат указала на то, что до последнего времени доходы от экспорта нефти аккумулировались в ЦБ Ливии, контролируемом Правительством национального согласия (ПНС). "Несмотря на то что большая часть месторождений находится на востоке страны, жители этого региона были лишены возможности пользоваться деньгами, вырученными за продажу углеводородного сырья. Такая ненормальная ситуация в конечном итоге спровоцировала приостановку отгрузок ливийской нефти на экспорт", - отметила она.

Добыча нефти на большинстве месторождений в стране фактически прекратилась еще около пяти месяцев назад. Прекращение производства сырья и закрытие нефтеналивных портов на востоке страны, по данным Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC), принесли стране убытки в размере более $6,5 млрд.

В Ливийской национальной армии неоднократно заявляли, что за блокировкой нефтяной инфраструктуры стоят местные племена, недовольные тем, что вся выручка уходит в ЦБ в Триполи и тратится на поддержку как действующих в Ливии и поддерживающих ПНС вооруженных формирований, так и перебрасываемых Турцией наемников из Сирии.