Документы на выборы губернатора Севастополя подали 7 из 8 кандидатов

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Срок представления документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Севастополя истек в понедельник, их предоставили семь из восьми кандидатов, сообщили ТАСС в пресс-службе городской избирательной комиссии.

"Сегодня, 20 июля, закончился прием документов для регистрации от тех, кто выдвинулся для участия на выборах губернатора Севастополя. Сдали семь кандидатов. Документы в срок не предоставил Иван Соловьев", - сказала представитель избиркома. Ранее сообщалось, что бывший глава аппарата омбудсмена РФ Иван Соловьев был выдвинут на выборы от партии "Народ против коррупции".

По данным пресс-службы горизбиркома, документы для регистрации предоставили член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (от партии "Единая Россия"), Анастасия Романенко ("Демократическая партия России"), Ярослав Яковенко ("Партия прогресса"), Роман Кияшко (КПРФ). Заседания избиркома по вопросу о регистрации кандидатов начнутся со вторника.

Выборы губернатора Севастополя пройдут 13 сентября.