Слуцкий связал введенные в отношении Кадырова санкции с его патриотической позицией

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Власти США должны подтвердить в суде свои обвинения в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова в нарушении прав человека, в противном случае это будет клеветой. Об этом в понедельник журналистам заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, связав введенные в отношении Кадырова санкции с его патриотической позицией.

"Введение персональных санкций США против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи - очередной недружественный шаг американской администрации. Основания для внесения его в черные списки абсолютно голословны", - сказал Слуцкий.

Депутат подчеркнул, что "Кадыров был и остается патриотом России". "Очевидно, именно этот факт является настоящей причиной рестрикций. Обвинения в причастности к нарушению прав человека достаточно серьезные и должны быть подтверждены только в суде", - указал он. В противном случае, продолжил глава комитета, "подобные утверждения являются клеветой на одного из самых авторитетных руководителей российских регионов".

"Не думаю, что санкции США могут повлиять на эффективность Кадырова как главы Чеченской Республики. Ну а принцип взаимности никто не отменял. Россия найдет способ применить ответные меры на это очередное противоправное решение Госдепа", - резюмировал Слуцкий.

Согласно распространенному в понедельник заявлению госсекретаря США Майкла Помпео, Соединенные Штаты вводят визовые санкции против Кадырова. Рестрикции применены в соответствии с американским законом, предусматривающим запрет въезда на территорию США для иностранцев, которых американские власти считают причастными к коррупции и нарушениям прав человека. Помимо главы Чечни, ограничения распространяются на его супругу Медни Кадырову, а также дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову.