Лавров и Зариф обсудят крупные совместные проекты в сфере энергетики и транспорта

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавид Зариф на встрече 21 июля обсудят крупные двусторонние проекты в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД России.

"При обсуждении актуальных тем двусторонней повестки дня будут рассмотрены состояние и перспективы развития политического диалога и торгово-экономических связей, в том числе ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства", - говорится в тексте.

Особое внимание министры уделят вопросам международной повестки - ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обстановку в Сирии и в зоне Персидского залива, указали в дипведомстве.

Предыдущий визит Зарифа в Москву состоялся 16 июня.