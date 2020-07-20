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Лавров и Зариф обсудят крупные совместные проекты в сфере энергетики и транспорта

Главы МИД России и Ирана проведут встречу 21 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавид Зариф на встрече 21 июля обсудят крупные двусторонние проекты в области энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД России.

"При обсуждении актуальных тем двусторонней повестки дня будут рассмотрены состояние и перспективы развития политического диалога и торгово-экономических связей, в том числе ход реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства", - говорится в тексте.

Особое внимание министры уделят вопросам международной повестки - ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обстановку в Сирии и в зоне Персидского залива, указали в дипведомстве.

Предыдущий визит Зарифа в Москву состоялся 16 июня.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
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