Козлов: Дегтяреву нужно максимально быстро погружаться в работу в Хабаровском крае

ТАСС, 20 июля. Михаилу Дегтяреву на посту врио главы Хабаровского края необходимо быстро погрузиться в работу, чтобы эффективно решать специфические проблемы региона. Такое мнение выразил журналистам в понедельник министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"С Хабаровским краем у нас много совместных проектов. И нам предстоит совместная кропотливая работа. Инфраструктура для новых поселений, дороги к предприятиям, загрузка заводов и многие другие вопросы, которые порой очень специфичны для Дальнего Востока, и чтобы их решать максимально эффективно, необходимо быстро погрузиться в работу", - считает Козлов.

Он привел в пример Национальную программу развития Дальнего Востока, в доработке которой принимают участие все регионы округа. По его словам, министерство также работает с Хабаровским краем над строительством и ремонтом социальных объектов по программе "Единая субсидия".

"К слову, по этому городу в принципе много задач. Это город президентского внимания, для него разработан специальный комплексный план развития, выделяются большие средства из федерального бюджета. Важный вопрос, который требует постоянного контроля - это ипотека под 2%. На сегодня в крае 1 159 семей получили льготный кредит, но мы понимаем, что эту цифру можно кратно увеличить, если дать возможность строить новые дома, а для этого нужно работать со строительными компаниями, выделять земли под новостройки", - добавил министр.

Михаил Дегтярев родился в 1981 году в Самаре. Председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Член Высшего совета ЛДПР, с февраля 2017 года - член президиума фракции ЛДПР, в партию вступил в 2005 году. С 2011-го по 2016 год был зампредседателя думского комитета по науке и наукоемким технологиям. Является автором пяти научных работ и одной монографии. Входит в резерв управленческих кадров президента РФ.