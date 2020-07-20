Эксперты: врио главы Хабаровского края предстоит прежде всего наладить диалог с жителями

ХАБАРОВСК, 20 июля. /ТАСС/. Михаилу Дегтяреву на посту врио главы Хабаровского края предстоит в первую очередь найти общий язык с местными жителями, недовольными арестом экс-губернатора Сергея Фургала. Кроме того, Дегтяреву необходимо сосредоточиться на развитии экономики и социальной сферы региона, где остаются существенные проблемы, считают опрошенные ТАСС политологи и другие эксперты.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник подписал указ об отставке Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Наладить диалог с хабаровчанами

По мнению руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, в первую очередь Дегтяреву предстоит наладить отношения с жителями Хабаровского края, которые были недовольны арестом экс-губернатора Сергея Фургала.

"Как депутат он все-таки хорошо понимает, что необходим диалог с людьми. Я думаю, что этот диалог он будет всячески выстраивать с самого первого дня. Потому что и жителям региона, и жителям Хабаровска, и ему нужно, чтобы регион продолжал жить, развиваться, чтобы экономика там работала, и люди чувствовали, что администрация работает в их интересах", - сказал Кирьян в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин также подчеркивает, что основными задачами Дегтярева на новом посту станут преодоление недовольства и "приведение региона к спокойствию". По его словам, врио губернатора должен будет приложить как можно больше сил, чтобы "показать, что Москва думает о жителях региона, что Москва считает регион важнейшей точкой на Дальнем Востоке, что Москва уделяет ему достаточно внимания". При этом эксперт отметил, что в эту работу должны быть включены и другие органы власти, в том числе полпредство.

По словам политолога Анны Федоровой, на первом этапе одна из главных задач для врио губернатора - показать хабаровчанам, что он их слышит. "Дегтяреву нужно коммуницировать с жителями края, которые проявили в последнее время такую политическую активность. Как только неопределенность будет преодолена, острота социального напряжения снизится.", - уверена она.

Политический опыт для решения проблем региона

При этом опрошенные ТАСС эксперты считают, что опыт и навыки Дегтярева помогут ему в решении задач на новом посту. Как отмечает директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, у врио губернатора Хабаровского края есть достаточно большой политический опыт, который сейчас необходимо правильно использовать.

"Михаил Дегтярев - это человек, у которого достаточно большой политический опыт. Если ему удастся соблюдать сбалансированную политику, то возможности выстроить нормальное развитие региона у него, безусловно, будут. У региона есть все возможности для развития", - считает он.

По его словам, Дегтяреву сейчас нужно сосредоточиться на планомерных действиях по развитию Хабаровского края, который обладает достаточной промышленной базой, подготовленными людьми, логистическими возможностями. С ним согласилась и руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ, политолог Екатерина Соколова.

"Знаете, у всех дальневосточных губернаторов примерно одни и те же [задачи]. Помимо развития экономики, повышения качества жизни в этих регионах, качество дорог, жилья и так далее, как правило, не дотягивают до необходимых уровней", - пояснила она.

При этом эксперт подчеркнула, что качественно решить эти задачи местные власти могут только совместно с федеральным центром. По ее словам, Дегтярев обладает достаточными навыками и сможет договариваться о принятии решений в пользу региона. "Насколько я знаю, [Дегтярев] вполне может пробивать какие-то вещи. Несмотря на то, что он вроде выступает с оппозиционных позиций, бывают инициативы острые; с другой стороны, располагающий молодой человек, который может договариваться, депутат Государственной думы", - отметила она.

Политолог Анна Федорова также считает, что Дегтярев сможет выстроить отношения с федеральным центром более эффективно, чем это получалось у предыдущего губернатора. "Фургал по натуре достаточно конфликтный человек и, к сожалению, из-за этого отстаивать интересы Хабаровского края и эффективно взаимодействовать с федеральным центром у него фактически не получалось. Есть основания полагать, что у Дегтярева это получится. Плюс, у него есть важный набор личных качеств - он сильный, волевой человек, так что по духу и ментальности Хабаровскому краю он подходит", - пояснила она.