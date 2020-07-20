МИД назвал вбросом информацию об ухудшении российско-сирийских отношений

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МИД РФ назвал спекуляциями и информационным вбросом суждения о якобы ухудшении отношений России и Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в интервью египетской газете "Аль-Ахрам", опубликованном в понедельник на сайте российского дипломатического ведомства.

"За различного рода спекуляциями о якобы имеющих место разногласиях между Москвой и Дамаском в действительности ничего не стоит. Подобного рода искусственно раздутые информационные вбросы нацелены на формирование искаженного представления о российско-сирийских отношениях и специально разыгрываются враждебно настроенными к обеим странам сторонами", - сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, верны ли предположения по поводу снижения уровня координации и доверия между двумя странами.

По его словам, подобные шаги предпринимаются в русле оказания общего политического и экономического давления на Сирию, которая "при поддержке России смогла блокировать попытки навязать ей военным путем чужую волю".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российская сторона в деле урегулирования кризиса в САР придает большое значение продвижению политического процесса, осуществляемого самими сирийцами без вмешательства извне, а также выразил надежду на проведение очередного раунда межсирийского диалога в Женеве по согласованной повестке после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Будущее отношений РФ и Сирии

Богданов выразил уверенность в том, что отношения с Сирией и далее будут строиться "на взаимоуважительной, равноправной основе при строгом соблюдении международных и двусторонних обязательств". Дипломат указал на активное торгово-экономическое сотрудничество между странами, а также на наличие ряда соглашений и меморандумов, направленных на активизацию связей. "Несмотря на объективные трудности, связанные с ситуацией в сфере безопасности и санкционным давлением Запада, активный интерес к сирийскому рынку проявляет и российский частный бизнес", - добавил замглавы МИД РФ.

При этом он предположил, что для сирийских коллег еще долгое время национальная принадлежность будет иметь "не последнее значение" при определении иностранного подрядчика для реализации совместных проектов. "Вряд ли сирийцы без особой нужды станут делать выбор в пользу представителей тех стран, правительства которых оказались причастны к раздуванию многолетнего братоубийственного конфликта в Сирии и фактически спровоцировали международных террористов на агрессию против сирийского народа", - отметил Богданов. По его мнению, на сегодняшний день, помимо России, неплохие возможности в Сирии открываются для белорусских, иранских, китайских и индийских компаний, а также для арабского капитала.