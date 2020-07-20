МИД России: Москва будет подталкивать Анкару к конструктивному воздействию на ПНС Ливии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россия взаимодействует со всеми влиятельными международными игроками по ливийскому урегулированию, в том числе и с Турцией, и продолжит подталкивать Анкару к конструктивному воздействию на Правительство национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сарраджа. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в интервью египетской газете Al-Ahram, текст которого размещен в понедельник на сайте российского дипведомства.

Замминистра отметил, что по ливийской проблематике РФ плотно взаимодействует со всеми влиятельными международными игроками, в том числе и с Турцией "с учетом ее особых отношений с триполийскими властями". "Известная январская инициатива президентов Российской Федерации Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сыграла позитивную роль в плане объявления сторонами конфликта о прекращении огня, что создало благоприятный фон для проведения Берлинской конференции", - отметил он.

"К сожалению, перемирие оказалось непродолжительным, активные боевые действия возобновились. Будем продолжать подталкивать Анкару к конструктивному воздействию на правительство Фаиза Сарраджа. При этом работаем и с американцами, и с европейцами, и с ведущими региональными странами", - сказал Богданов, напомнив о телефонном разговоре президентов России и Египта 8 июня.

Кроме того, замминистра напомнил о позиции РФ по ливийскому урегулированию. "Мы выступаем за незамедлительное прекращение боевых действий и начало политического диалога по постконфликтному обустройству Ливии и формированию единых общеливийских органов государственной власти на базе соответствующих резолюций СБ ООН и решений Международной берлинской конференции. Считаем, что хорошей основой для реализации этих задач является инициатива спикера ливийского парламента Акилы Салеха от 23 апреля этого года, получившая свое дальнейшее развитие в "Каирской декларации", озвученной президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 6 июня этого года", - сказал замглавы МИД.

Спецпредставитель президента также отметил, что в РФ принимали не только Салеха. "Месяцем ранее в Москве побывали представители западноливийского лагеря - заместитель председателя Правительства национального согласия (ПНС) Ахмед Майтиг и министр иностранных дел ПНС Мухаммед Тахер Сияла. Разумеется, с обеими делегациями разговор шел о путях преодоления кризиса в Ливии", - пояснил он.

Обстановка в Ливии

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: ПНС Сарраджа и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (постоянный избранный парламент) и поддерживаемый ЛНА. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны после того, как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов.

Триполийский кабмин официально обратился за помощью к Турции на основании подписанного с ней меморандума о военном сотрудничестве. К настоящему моменту при активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее ЛНА территорий.