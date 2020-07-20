Второй самовыдвиженец заявился в ярославский облизбирком для участия в довыборах в Госдуму

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Директор коммерческой компании Илья Шестериков уведомил Избирательную комиссию Ярославской области о самовыдвижении на дополнительные выборы депутата Госдумы по избирательному округу №194 (Ярославская область). Об этом сообщила пресс-служба областного избиркома в понедельник.

"Избирательную комиссию Ярославской области о самовыдвижении на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ № 194 уведомил Шестериков Илья Владиславович", - говорится в сообщении.

Шестериков родился в 1979 году в Ярославле, закончил Ярославский государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского. Является директором коммерческой компании "Городская абонентская служба". Комиссия разрешила Шестерикову открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

Как уточнили в пресс-службе, период представления документов в региональный избирком для самовыдвиженцев завершился. Всего на довыборах в Госдуму по округу №194 документы в облизбирком подали два кандидата-самовыдвиженца - предприниматели Илья Шестериков и Имамаддин Аласов. Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, смогут подать документы по 29 июля.

Партия "Справедливая Россия" выдвинула кандидатом на дополнительные выборы бывшего губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына, "Яблоко" - главу Ярославского регионального отделения партии Олега Виноградова. От Партии пенсионеров участвовать в довыборах намерен советник ректора Московского государственного технологического университета "Станкин" Владимир Ворожцов, ЛДПР выдвинула депутата облдумы Ирину Лобанову. Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова выдвинута от КПРФ.

Довыборы пройдут в единый день голосования, 13 сентября. На данный момент в нижней палате парламента вакантными являются места от Татарстана, Курской, Пензенской и Ярославской областей.