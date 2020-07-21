Госдума рассмотрит проекты о трехдневном голосовании и "регуляторной гильотине"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник завершит работу над законопроектом, предусматривающим возможность голосовать в течение трех дней, а также рассмотрит во втором чтении два законопроекта о реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторной гильотины".

Три дня голосования

Законопроект, предполагающий возможность проведения голосования в течение трех дней на выборах и референдумах, Госдума намерена рассмотреть в окончательном, третьем чтении. Изначально проект был направлен на возможность освободить от должности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения срока его полномочий. Проект был внесен в Госдуму в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим в тот момент должность президента РФ. В частности, проект позволяет избирательным комиссиям отзывать членов избирательных комиссий по представлению политических партий, которые их назначили.

Ко второму чтению в законопроекте появилось несколько нововведений. Так, документ предполагает возможность проведения голосования на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум. При этом решение может быть принято только в течение 10 дней после официальной публикации решения о назначении выборов или референдума и затем не подлежит пересмотру.

Проект также устанавливает, что, если определенные действия не могут осуществляться в день голосования или в предшествующий ему день, то такие действия не могут осуществляться соответственно и в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день. В частности, "день тишины" при трехдневном голосовании будет установлен в день, предшествующий первому дню проведения голосования. Кроме того, многодневное голосование не предполагает голосования по открепительным удостоверениям или досрочного голосования.

Голосование на придомовых территориях

Согласно документу, при проведении голосования на выборах и референдуме в течение нескольких дней подряд, также возможно использование дополнительных возможностей реализации избирательных прав и права на участие в референдуме. В частности, документ разрешает организовывать голосование избирателей и участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования. Речь идет, в частности, о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Кроме того, голосование с использованием дополнительных возможностей также предлагается предусмотреть для групп избирателей и участников референдума, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. При этом, отмечается в тексте поправок, законом может быть предусмотрено, что указанное решение при проведении выборов в органы местного самоуправления и местных референдумов принимает избирательная комиссия субъекта Российской Федерации.

Проект также устанавливает новые требования к наблюдателям на выборах. Так, он устанавливает, что наблюдателями на выборах смогут стать только граждане, зарегистрированные на той территории, где проходят эти выборы. При этом инициатива также увеличивает максимально возможное количество наблюдателей при проведении голосования в течение нескольких дней.

Отсрочка для "регуляторной гильотины"

Еще один важный законопроект, который Госдума во вторник намерена рассмотреть во втором, решающем чтении - два правительственных законопроекта о реформе контрольно-надзорной деятельности, получившей неофициальное название "регуляторная гильотина". Речь идет о законопроектах "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", которые предполагают отмену всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Как отмечают авторы инициативы, новые нормы призваны устранить недостатки действующей системы - "несистемность и пробельность регулирования, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований, а также неоправданный акцент на проведении проверок, являющихся наиболее затратным как для бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов мероприятием".

Изначально предполагалось, что нормы закона вступят в силу уже с 1 января 2021 года. Однако ко второму чтению профильный комитет по контролю и регламенту уточнил, что нормы закона о государственном и муниципальном контроле в случае его принятия вступят в силу с 1 июля 2021 года. При этом положения о видах регионального государственного контроля и о видах муниципального контроля подлежат утверждению до 1 января 2022 года. До этого момента предлагается применять нормативные правовые акты о порядке организации и осуществления соответствующего контроля, которые приняты в соответствии с законом о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля.

Доклад перед парламентом и единый реестр

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы также уточнил, что правительство РФ будет обязано направлять сводный доклад о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ в Госдуму и Совет Федерации, а также размещать его для всеобщего сведения на своем официальном сайте. Согласно поправкам, правительство должно предоставлять доклад в парламент ежегодно, не позднее 1 июля. Эта норма закона вступит в силу с 1 января 2022 года.

Законопроект также предполагает создание и ведение единого реестра видов федерального и регионального государственного контроля (надзора), а также муниципального контроля. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что формирование реестра начнется с 1 июля 2021 года, а ввод его в эксплуатацию предусмотрен до 1 января 2022 года.

Новые нормы проверок

Как рассказала ранее глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова ("Единая Россия"), в ходе рассмотрения пакета законопроектов во втором чтении в профильный комитет поступило порядка тысячи поправок и предложений. В частности, теперь проект предполагает введение должности уполномоченного по защите прав предпринимателей на региональном уровне.

Ко второму чтению из законопроекта были исключены такие положения, как контрольно-надзорное производство, а также неотложные действия контролеров и дублирующая мера пресечения производств по делам об административных правонарушениях.

Под надзором прокуратуры

Пакет законопроектов наделяет прокуратуру правом надзора за исполнением норм законов о так называемой регуляторной гильотине. Законопроект в целом предлагает отказаться от использования проверок как основного инструмента контроля и вводит новые виды мероприятий, например, контрольную закупку, выездные обследования или рейд. При этом главными будут такие профилактические меры, как рекомендации, консультирование и информирование. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что внеплановая мониторинговая закупка, рейдовый осмотр и внеплановый инспекционный визит могут проводиться только по согласованию с органами прокуратуры.