Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

ТАСС, 21 июля. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на должность президентом России Владимиром Путиным 20 июля, прибыл в регион, сообщили ТАСС в региональном правительстве.
"Михаил Владимирович прилетел в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.
По данным хабаровского аэропорта, рейс авиакомпании "Россия" Москва - Хабаровск, прибыл в 11:43 (04:43 мск).
Как сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта, утром во вторник там проводилась эвакуация. "Поступило сообщение, что терминал заминирован, все проверили, людей эвакуировали, ничего не обнаружили", - сказал представитель аэропорта. Он уточнил, что на несколько часов задержаны рейсы из Хабаровска в Москву, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы на прилет не задерживались.
Представление нового главы Хабаровского края Дегтярева планируется на вторник. Его представит в Хабаровске заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.