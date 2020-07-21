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Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

В столице края пройдет представление нового главы региона

ТАСС, 21 июля. Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев, назначенный на должность президентом России Владимиром Путиным 20 июля, прибыл в регион, сообщили ТАСС в региональном правительстве.

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Биография врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева

"Михаил Владимирович прилетел в Хабаровск", - сказал собеседник агентства.

По данным хабаровского аэропорта, рейс авиакомпании "Россия" Москва - Хабаровск, прибыл в 11:43 (04:43 мск). 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе хабаровского аэропорта, утром во вторник там проводилась эвакуация. "Поступило сообщение, что терминал заминирован, все проверили, людей эвакуировали, ничего не обнаружили", - сказал представитель аэропорта. Он уточнил, что на несколько часов задержаны рейсы из Хабаровска в Москву, Николаевск-на-Амуре, Советскую Гавань. Аэропорт работает в штатном режиме, рейсы на прилет не задерживались. 

Представление нового главы Хабаровского края Дегтярева планируется на вторник. Его представит в Хабаровске заместитель полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
Нового главу Хабаровского края представят правительству региона 21 июля
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