Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Кремля.

В документе отмечается, что такое решение принято "в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека". Национальными целями развития РФ в указе названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Согласно документу, доля россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году должна возрасти до 70%.

Также в нем говорится, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна достичь 78 лет.

Уровень бедности в РФ к 2030 году должен быть снижен в два раза по сравнению с 2017 годом, отмечается в указе.

В нем указано, что объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ к 2030 году должен вырасти не менее чем на 70% к уровню 2020 года.

Документ также содержит информацию о том, что Россия к 2030 году должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству образования и объему научных исследований и разработок.

Путин поручил кабмину до 30 октября скорректировать программы нацпроектов в связи с продлением сроков их реализации до 2030 года.

Также президент поручил на период до 2030 года обеспечить рост ВВП на уровне выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.

Согласно указу, число занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должно к 2030 году вырасти в РФ до 25 млн.

Путин поручил на период до 2030 года обеспечить устойчивый рост доходов россиян и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.

Посещаемость культурных мероприятий к 2030 году должна возрасти в три раза по сравнению с показателем 2019 года, отмечается в документе.

Кроме того, Путин поручил к 2030 году обеспечить сортировку 100% бытового мусора и вдвое снизить объем отходов, отправляемых на полигоны.