В Северной Осетии представители 52 регионов РФ обсудят информационную безопасность

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июля. /ТАСС/. Третья межрегиональная конференция по информационной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) "Инфофорум - Устойчивое развитие" открылась в Северной Осетии. Как сообщили ТАСС в управлении республики по информационным технологиям и связи, она продлится до 23 июля.

"Впервые на Инфофоруме информационная безопасность будет рассматриваться не как набор протоколов, практик и регуляторных требований, а как концептуальная основа устойчивого развития и роста экономики страны и ее регионов в условиях цифровизации, - сказал собеседник агентства. - В конференции примут участие представители 52 регионов РФ".

В программе конференции - более 30 выступлений от региональных руководителей, регуляторов отрасли информационной безопасности, российских вендоров, разработчиков и интеграторов безопасных информационных решений.

Главные темы Инфофорума: безопасность критической информационной инфраструктуры (КИИ); новые вызовы и решения в условиях пандемии коронавируса; аналитика и управление информационной безопасностью в кризисных ситуациях; новые подходы к обеспечению информационной безопасности на уровне государства, региона, организации; цифровизация и безопасность; совместное взаимодействие в борьбе с киберугрозами и многое другое.

"Инфофорум - Устойчивое развитие" проводится в форме телемоста "Москва - Владикавказ" в режиме онлайн. В программе предусмотрены включения из других городов, запланировано более 30 докладов и презентаций от регуляторов и активных участников рынка информационной безопасности.

Организатор конференции: Ассоциация Национальный форум информационной безопасности "Инфофорум" при поддержке комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, аппарата Совета Безопасности РФ, аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.