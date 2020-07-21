Указ Путина о национальных целях развития России. Главное

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года.
Национальными целями названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.
Чего следует добиться к 2030 году
- Ожидаемая продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна достичь 78 лет.
- Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70%.
- Уровень бедности в России должен быть снижен вдвое по сравнению с 2017 годом.
- Реальный рост инвестиций в основной капитал должен быть не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, как и реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
- Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должна увеличиться до 25 млн человек.
- Объем жилищного строительства в стране должен возрасти как минимум до 120 млн кв. м в год. Не менее 5 млн российских семей должны ежегодно улучшать свои жилищные условия.
- 97% домохозяйств страны должны быть обеспечены широкополосным интернетом.
- Должна быть достигнута "цифровая зрелость" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.
- В четыре раза по сравнению с уровнем 2019 года должен увеличиться объем вложений "в отечественные решения в сфере информационных технологий".
- Качество городской среды должно возрасти в полтора раза.
- В крупнейших городских агломерациях не менее 85% дорог следует привести в нормативное состояние.
- Россия должна войти в топ-10 ведущих стран мира по качеству образования и объему научных исследований и разработок.
- Россия должна войти в первую десятку стран по качеству общего образования.
- Должна сформироваться эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.
- Доля волонтеров и добровольцев среди россиян должна возрасти до 15%.
- Наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов должны быть ликвидированы.
- Должна быть обеспечена сортировка 100% бытового мусора и вдвое снижен объем отправляемых на полигоны отходов.
- Посещаемость культурных мероприятий должна возрасти в три раза по сравнению с показателем 2019 года.
Поручения правительству
- Привести майский указ от 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития в соответствие с новым указом, а также актуализировать соответствующие правительственные нормативные акты.
- До 30 октября 2020 года скорректировать национальные проекты, а также разработать единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
- В приоритетном порядке на будущий финансовый год предусматривать ассигнования на реализацию национальных целей.
- Обеспечить рост ВВП на уровне выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.
- Обеспечить темп устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.