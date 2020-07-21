Указ Путина о национальных целях развития России. Главное

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года.

Национальными целями названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.

Чего следует добиться к 2030 году

Ожидаемая продолжительность жизни в РФ к 2030 году должна достичь 78 лет.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна вырасти до 70%.

Уровень бедности в России должен быть снижен вдвое по сравнению с 2017 годом.

Реальный рост инвестиций в основной капитал должен быть не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, как и реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, должна увеличиться до 25 млн человек.

Объем жилищного строительства в стране должен возрасти как минимум до 120 млн кв. м в год. Не менее 5 млн российских семей должны ежегодно улучшать свои жилищные условия.

97% домохозяйств страны должны быть обеспечены широкополосным интернетом.

Должна быть достигнута "цифровая зрелость" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

В четыре раза по сравнению с уровнем 2019 года должен увеличиться объем вложений "в отечественные решения в сфере информационных технологий".

Качество городской среды должно возрасти в полтора раза.

В крупнейших городских агломерациях не менее 85% дорог следует привести в нормативное состояние.

Россия должна войти в топ-10 ведущих стран мира по качеству образования и объему научных исследований и разработок.

Россия должна войти в первую десятку стран по качеству общего образования.

Должна сформироваться эффективная система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Доля волонтеров и добровольцев среди россиян должна возрасти до 15%.

Наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов должны быть ликвидированы.

Должна быть обеспечена сортировка 100% бытового мусора и вдвое снижен объем отправляемых на полигоны отходов.

Посещаемость культурных мероприятий должна возрасти в три раза по сравнению с показателем 2019 года.

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