Дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Михаила Дегтярева

Соответствующий проект постановления накануне внесла в Госдуму комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Полномочия Дегтярева предлагается считать досрочно прекращенными на основании его письменного заявления связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов нижней палаты парламента поддержать их бывшего коллегу Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края.

"Действительно ответственнейшая работа, которая ему поручена, требует поддержки с нашей стороны. И здесь, надеюсь, несмотря на разность партий, фракций, нам нужно будет сделать все, чтобы ему помочь, чтобы у него все получилось", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Думы во вторник.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал, по версии следствия, причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Защита обжаловала постановление суда об аресте, однако апелляционная инстанция признала решение законным.