Песков надеется, что британские депутаты не будут голословны в новом докладе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что в докладе, подготовленном в Великобритании парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности, не будет голословных обвинений и намеков.

"Надеемся, что хотя бы в этот раз, после богатого опыта союзников Великобритании с расследованиями о вмешательстве [РФ], которые привели к отрицательным результатам и ничего не подтвердили, что будут какие-то документы, лишенные каких-то голословных обвинений или намеков", - сказал во вторник журналистам представитель Кремля.

Россия никогда не вмешивалась в предвыборные кампании в других государствах и не терпит вмешательства извне в собственные внутренние дела, заявил он."Россия никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира - ни в Соединенных Штатах, ни в Великобритании, ни в других странах. Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела", - подчеркнул представитель Кремля.

"Поэтому даже если в этом докладе будут содержаться некие эфемерные обвинения, бьюсь об заклад уже сейчас, что даже если какие-то обвинения будут иметь место, они не будут на чем-либо основываться, это будут очередные голословные обвинения", - сказал Песков.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, "мы не знаем, что будет в этом докладе". "Безусловно, главным образом мы следим за тем, что происходит у нас в стране и в настоящее время для нас главным являются приоритетные области развития нашей страны до 2030 года. При всем уважении к Великобритании для нас главное - это то, что происходит у нас в стране", - пояснил Песков. Ранее во вторник президент РФ подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

В Великобритании во вторник опубликован доклад, подготовленный парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. В преддверии публикации газета The Daily Telegraph сообщила, что британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства РФ в референдум 2016 года по теме выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Вместе с тем, по данным издания, в 50-страничном документе утверждается, что Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии.