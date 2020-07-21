Песков объяснил, почему Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, назначая Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, учитывал его деловые качества и богатый политический опыт, а также мнение жителей региона. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно", - ответил представитель Кремля, отвечая на вопрос, учитывал ли президент мнение хабаровчан при назначении врио главы региона.

Песков отметил также, что Дегтярев "имеет очень богатый опыт законодательной работы, законодательной активности, он работал в Думе, в этом плане у него богатый политический опыт". "Кроме того, безусловно, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны в рамках его партийной работы по линии ЛДПР", - сказал пресс-секретарь президента, отметив, что эти качества нового врио главы Хабаровского края "констатируются также лидером ЛДПР Владимиром Жириновским".

"Все это в совокупности принималось во внимание при назначении его (Дегтярева - прим. ТАСС) исполняющим обязанности [губернатора]", - заключил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин, назначая Дегтярева, руководствовался задачей наладить бесперебойную работу властей в регионе. "Главным образом президент руководствовался основной задачей - наладить бесперебойную работу органов власти в Хабаровске, работу в том числе и в русле основополагающих документов и планов развития, национальных целей, которые сейчас ставятся во главу угла", - сказал Песков, отвечая на вопрос, из чего исходил президент, выбирая кандидата на пост.

Песков не исключил, что у Путина были и другие кандидаты на этот пост, но усомнился, имеет ли это значение, раз уж президент сделал выбор на счет исполняющего обязанности главы региона в пользу Дегтярева. Комментируя слова одного из журналистов, что у полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева якобы были свои кандидаты на пост врио главы края, и отвечая на вопрос, не выражал ли Трутнев свое несогласие с фигурой Дегтярева, Песков сказал: "Полномочный представитель президента не может выражать несогласие президенту, об этом речи, конечно же, идти не может".

О назначении

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Дегтярев, до этого возглавлявший комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

9 июля Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. Ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал, по версии следствия, причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.