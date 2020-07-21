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Депутаты в Анапе приняли отставку мэра Полякова

Он покинул пост по собственному желанию

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Совета муниципального образования города-курорта Анапа приняли во вторник отставку главы Юрия Полякова, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

В понедельник занимавший с 2017 года должность мэра Анапы 63-летний Поляков принял решение покинуть свой пост по собственному желанию после критики региональных властей относительно нарушений при застройке города.

"Депутаты проголосовали за [отставку мэра] большинством [голосов]", - сказали в пресс-службе.

Сообщалось, что накануне глава региона Вениамин Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой. В городе выявили нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, туда направили комиссию во главе с вице-губернатором Краснодарского края Василием Швецом для урегулирования ситуации. Кондратьев назвал случившееся недоработкой местных властей, которые, по его словам, не нашли баланса при соблюдении градостроительных норм.

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