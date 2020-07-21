{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия
Описание
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Поправка о возможности проведения трехдневного голосования была внесена ко второму чтению законопроекта, направленного на возможность освободить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий.

Теги
Россия
Захарова назвала британский доклад "русофобией в фейковой огранке"
В документе утверждается, что Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии
Читать полностью