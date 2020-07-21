Госдума приняла закон о возможности трехдневного голосования на выборах и референдумах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении закон об изменениях в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Решение о таком сроке проведения голосования будет принимать избирательная комиссия, организующая выборы или референдум.

Поправка о возможности проведения трехдневного голосования была внесена ко второму чтению законопроекта, направленного на возможность освободить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от должности до истечения срока его полномочий.