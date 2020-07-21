Захарова назвала британский доклад "русофобией в фейковой огранке"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Доклад британского парламента по так называемому российскому вмешательству - это "русофобия в фейковой огранке". Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сенсации не случилось. Русофобия в фейковой огранке", - сказала она.

В Великобритании во вторник опубликовали доклад, подготовленный парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности. В преддверие публикации газета Daily Telegraph сообщила, что британские депутаты не нашли свидетельств вмешательства РФ в референдум 2016 года по теме выхода Соединенного Королевства из ЕС. Вместе с тем, по данным издания, в 50-страничном документе утверждается, что Москва якобы попыталась оказать влияние на исход референдума 2014 года о независимости Шотландии.