Врио главы Хабаровского края Дегтярев заявил, что пока не намерен менять команду Фургала

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, который во вторник был представлен правительству региона, сообщил журналистам, что готов продолжить работу с командой арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и пока не намерен ее менять.

"Команда Сергея [Ивановича] Фургала, которая сегодня исполняет обязанности, работает, [причем] ритмично, она имеет право продолжать трудиться. Никто в отставку у нас не уходит до особых распоряжений, вопросов или обстоятельств. Все работают на местах", - сказал Дегтярев.

Врио главы региона также сообщил, что учтет в работе правительства региона обращения местных жителей и критику в его адрес в соцсетях.

"Все негативные комментарии в соцсетях услышаны, будут проанализированы. Все коррективы в работу правительства Хабаровского края будут внесены для улучшения жизни людей", - сказал он журналистам.

Дегтярев также пообещал встретиться с хабаровчанами после решения первоочередных задач.

"Да я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам. И мы не раз встретимся. Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично", - сказал Дегтярев на пресс-конференции журналистам.

Он также отметил, что на площади Ленина перед зданием правительства региона, где сейчас проходит несогласованный митинг в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, не соблюдается социальная дистанция между гражданами, что создает опасность распространения инфекции. Дегтярев призвал всех беречь друг друга и не подвергать опасности заражения коронавирусом.