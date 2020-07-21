Косачев: британский доклад удивляет только снятием с России подозрений по Brexit

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Доклад комитета британского парламента о так называемом российском вмешательстве удивляет только снятием с РФ подозрений во вмешательстве в процесс референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit), все содержащиеся в нем обвинения голословны и неубедительны. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Доклад комитета британского парламента по разведке и безопасности относительно "российского вмешательства" если чем и удивляет, так это снятием с нас подозрений по Brexit. Все остальное там есть по полной и свалено в кучу - от Шотландии до мирового порядка, который Россия тоже пытается подорвать", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

"Что до обвинений - они в очередной раз голословны, бездоказательны и неубедительны. Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя "хуже" - не то слово. Опаснее", - добавил сенатор.

Он убежден, что причина появления столь одиозного доклада заключается в попытках британских властей "вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой". "Brexit неизбежно ставит перед Великобританией новые вызовы - как внутренние, так и внешние. И быть святее дяди Сэма в международных делах, не только улавливая, как раньше, но и генерируя тренды, - весьма заманчивая перспектива", - отметил Косачев.

Глава международного комитета СФ выразил сожаление, "что в качестве объекта приложения непомерных амбиций вновь избрана Россия". "Лучше от этого никому в Европе не станет. Как не стало, впрочем, и от Brexit, и от многих других начинаний бывшей "владычицы морей" в более широком геополитическом контексте", - подчеркнул он.

Как говорится в опубликованном во вторник докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства, он не нашел свидетельств того, что Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit), который прошел в июне 2016 года. Вместе с тем британские депутаты считают, что улучшение отношений между Лондоном и Москвой при нынешнем российском руководстве невозможно. Комитет, в частности, утверждает, что Россия осуществляет "злонамеренную деятельность в киберпространстве", привлекая организованные преступные группировки. Он также выступил с утверждением, что Россия пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии.