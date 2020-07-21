Дегтярев заявил, что вопрос его участия в губернаторских выборах пока не рассматривается

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что вопрос о его участии в предстоящих губернаторских выборах на данный момент не рассматривается.

"Вопрос моего участия в выборах не рассматривается пока, но время покажет", - сказал Дегтярев. Он добавил, что не будет комментировать вопросы следствия и будущего судебного разбирательства в отношении экс-губернатора Сергея Фургала.

Дегтярев также отметил, что в случае оправдания Фургала он не планирует участвовать в выборах в качестве его конкурента. "Я вообще ни на какие выборы пока не то что не иду, у меня этого даже в голове нет. Вопрос участия моего в выборах каких-то не рассматривается. <…> Мы два созыва вместе [с Фургалом] работали, я его очень хорошо знаю", - сказал Дегтярев.