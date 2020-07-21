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Обострение армяно-азербайджанского конфликта
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Лавров обсудил с послами Азербайджана и Армении обострение на границе

Стороны также затронули вопросы нагорнокарабахского урегулирования

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и послы Азербайджана и Армении Полад Бюльбюль оглы и Вардан Тоганян в ходе рабочего завтрака во вторник обсудили обострение на азербайджано-армянской границе и нагорнокарабахское урегулирование.

"В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения безопасности в Закавказье, задачи стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, перспективы активизации усилий по нагорнокарабахскому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении МИД РФ.

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели четырех и ранении 10 военнослужащих. 17 июля в Баку и Ереване сообщили, что ситуация на границе относительно спокойная.

Теги
АзербайджанЛавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияОбострение армяно-азербайджанского конфликта
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