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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров обсудил с послом Кубы сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией

Стороны также подтвердили взаимный настрой на всемерное укрепление российско-кубинского стратегического партнерства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послом Кубы в РФ Херардо Пеньяльвером Порталем по случаю окончания миссии последнего, стороны обсудили развитие сотрудничества по ряду направлений, в том числе в сфере борьбы с коронавирусом.

"Проведена сверка часов по вопросам наращивания взаимодействия Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, глобальной и региональной проблематики, в том числе координации усилий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-кубинского стратегического партнерства", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что министр поблагодарил посла за работу и пожелал ему дальнейших успехов.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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