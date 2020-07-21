Лавров обсудил с послом Кубы сотрудничество двух стран в борьбе с пандемией

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с послом Кубы в РФ Херардо Пеньяльвером Порталем по случаю окончания миссии последнего, стороны обсудили развитие сотрудничества по ряду направлений, в том числе в сфере борьбы с коронавирусом.

"Проведена сверка часов по вопросам наращивания взаимодействия Москвы и Гаваны в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, глобальной и региональной проблематики, в том числе координации усилий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Подтвержден взаимный настрой на всемерное укрепление российско-кубинского стратегического партнерства", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что министр поблагодарил посла за работу и пожелал ему дальнейших успехов.