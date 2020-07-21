Лавров обсудил с главой МИД Египта кризис в Ливии

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник обсудил с египетским коллегой Самехом Шукри ливийский кризис и ситуацию в регионе.

"В ходе беседы министры обсудили обстановку в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на кризис в Ливии, - говорится в сообщении МИД РФ. - С обеих сторон была подтверждена безальтернативность урегулирования ситуации в этой стране путем переговоров с участием всех ливийских сторон в русле реализации решений Берлинской конференции, закрепленных резолюцией 2510 Совбеза ООН".

"Подчеркнуто значение Каирской декларации от 6 июня для продвижения ключевых принципов берлинского процесса с целью организации инклюзивного межливийского диалога по выработке договоренностей о постконфликтном обустройстве Ливии на основе баланса интересов трех исторических регионов страны", - добавили в министерстве.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и пользующийся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, ПНС обратилось за поддержкой к Турции.

При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, в мае его формирования заняли Эль-Ватыю, покинутую силами Хафтара. Позднее поступала информация о том, что Турция ведет переговоры с кабмином в Триполи о возможности использования ливийских военных баз.