Лавров заявил, что шансы на возвращение ядерной сделки в устойчивое русло сохраняются

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Москва и Тегеран прилагают все усилия для поддержания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, шансы на сохранение ядерной сделки остаются. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы уверены, что шансы для возвращения СВПД в устойчивое русло сохраняются. По крайней мере, мы, как и наши иранские друзья, делаем для этого максимально возможное. Видим, что с таких же позиций выступает Китайская Народная Республика, интерес к этому проявляют по-прежнему и остающиеся члены СВПД от Европы", - отметил российский министр.

Глава МИД РФ указал, что его встреча с Зарифом является важным этапом в общих усилиях участников сделки по ее сохранению. Он добавил, что хотел бы обсудить с иранским коллегой, какие "дополнительные шаги, прежде всего правовые, необходимо предпринять на основе резолюции 2231 Совета Безопасности, которая является единым целым с СВПД". Россия, по словам Лаврова, считает деструктивной политику США, направленную на полное разрушение как СВПД, так и других договоренностей в сфере контроля над вооружениями и нераспространения.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, ограничив атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.

Вашингтон отказался от всех своих обязательств в рамках ядерной сделки и начал вопреки резолюции восстанавливать и ужесточать односторонние ограничения против Ирана.