Дума приняла постановление о плане проведения правительственных часов в осеннюю сессию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла постановление о плане проведения правительственных часов в осеннюю сессию 2020 года.

Проект постановления внес в нижнюю палату парламента комитет Госдумы по контролю и регламенту. Так, в ходе осенней сессии в Госдуме пройдет семь правчасов. 16 сентября перед депутатами выступит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков с докладом "О готовности системы высшего образования к организации образовательного процесса в изменившихся условиях". Комитет предлагает установить срок предоставления вопросов Фалькову до 24 июля.

Согласно документу, 30 сентября в Думе выступит глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев с докладом о ходе исполнения государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году и планах по ее дальнейшей реализации в 2021 году. Он также расскажет депутатам о ходе проведения осенних полевых работ в РФ в этом году. 14 октября министр труда и соцзащиты Антон Котяков расскажет о ходе реализации послания президента Федеральному собранию и мерах соцподдержки граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. 28 октября с докладом "О ходе реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами" выступит министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

11 ноября глава Минстроя Владимир Якушев расскажет о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в условиях пандемии. А 25 ноября министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов доложит о социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктической зоны РФ и ходе реализации национальных проектов РФ на этих территориях.

Последний правительственный час в ходе осенней сессии пройдет 9 декабря, в ходе которого зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко выступит с докладом "О ходе реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".