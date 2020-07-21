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Посол РФ: Великобритания преувеличивает свою роль во внешней политике России

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Великобритания преувеличивает свою роль во внешней политике России. Такое мнение высказал, комментируя опубликованный во вторник доклад британского парламентского комитета, посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Этот путь закрывает нам общение. В докладе чрезмерно преувеличена роль Великобритании в российской внешней политике, такой роли у нее нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. "Мы рассматриваем Великобританию как любую другую страну Запада, будь то Франция, Германия, Швеция, Румыния. Если в Великобритании не хотят работать с нами, тогда и мы не будем стремиться к этой работе", - заметил Келин.

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