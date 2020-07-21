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Посольство России возмущено осквернением мемориала советским солдатам в Молдавии

Мемориал советским солдатам в Молдавии неоднократно подвергался вандализму

КИШИНЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Российское посольство сообщило об очередном случае вандализма в отношении мемориала советским солдатам в Молдавии. Как говорится в распространенном во вторник сообщении дипломатического представительства, вандалы разбили облицовочную плитку на постаментах комплекса у села Гура-Быкулуй Новоаненского района, который в 2019 году восстанавливался при участии России.

"Посольство России решительно осуждает совершенные действия и призывает местные власти и руководство Республики Молдова провести соответствующее расследование преступного акта и восстановить испорченные постаменты", - говорится в сообщении. В нем обращается внимание, что этот мемориал неоднократно подвергался вандализму, после чего восстанавливался в 2005, 2012 и 2019 годах.

В братской могиле у села Гура-Быкулуй захоронены свыше тысячи красноармейцев, погибших в 1944 году при освобождении республики от фашистов.

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РоссияМолдавия
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