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Глава МИД Ирана передал послание от президента своей страны Путину

Послание было передано в ходе телефонного разговора

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым передал послание президента исламской республики Хасана Роухани российскому лидеру Владимиру Путину.

"Перед нашими переговорами господин министр передал послание президента Ирана господина Роухани президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Послание было передано в ходе телефонного разговора, затем мы провели переговоры здесь, в особняке министерства иностранных дел", - сообщил Лавров по итогам встречи с иранским коллегой.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичИранРоссияРоухани, ХасанЗариф, Мохаммад Джавад
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