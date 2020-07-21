Лавров: Россия не видит оснований для продления оружейного эмбарго в отношении Ирана

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россия не видит каких-либо оснований для введения бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом заявил во вторник журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Совет Безопасности ООН не вводил оружейное эмбарго в полном смысле этого слова в отношении Ирана, - напомнил российский министр. - Совет Безопасности ввел разрешительный режим поставок определенных видов вооружений в Иран, он применяется на ограниченный период времени, который истекает в октябре. И любые попытки каким-то образом воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы продлить этот режим, а тем более ввести бессрочное оружейное эмбарго, не имеют под собой никаких ни правовых оснований, ни политических, ни моральных".

Лавров обратил внимание на то, что соответствующее положение было внесено в резолюцию 2231 СБ не просто на временной основе. Оно было включено в качестве жеста доброй воли со стороны Ирана как часть пакета, который "не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе". "Поэтому наша позиция ясна: мы против подобного рода попыток и не видим каких-либо оснований для того, чтобы эти попытки увенчались успехом, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Мы распространили в Нью-Йорке нашу позицию в рамках соответствующего документа, где изложены все те основания, на которых мы эту позицию выстраивали".

13 мая постоянное представительство США при ООН опубликовало заявление, в котором говорится о необходимости усилить санкционное давление СБ ООН на Иран. В документе также идет речь о том, что США намерены добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября.

Договор об основах взаимоотношений

Лавров также заявил, что обновление Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном от 2001 года будет предложено президентам двух стран с учетом актуальных вызовов и угроз.

"Это всегда можно сделать [продлить соглашение], но мы сегодня сошлись во мнении, что 20 лет - это большой срок", - сказал Лавров. Он отметил, что за последние 20 лет произошли "серьезные, глубинные изменения на международной арене" и в экономике, и в политике, а также с точки зрения угроз безопасности всему человечеству. "Угрозы новые: это и терроризм, и другие виды организованной преступности, изменение климата, вирусы, которые сегодня у всех на слуху", - продолжил министр.

"Поэтому у нас общая позиция, которую мы будем докладывать руководителям наших стран, о том, чтобы подумать о согласовании нового документа, который будет отражать все глубинные перемены, которые произошли в мире, и формулировать наши совместные позиции в этих новых условиях", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров напомнил, что в действующем соглашении предусмотрено его автоматическое продление на пять лет в 2021 году.